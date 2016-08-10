Нью-Йорк, США, 11 августа, 2016, 01:49 — ИА Регнум. В Нью-Йорке неизвестный мужчина пытается взобраться на 58-этажный небоскрёб Trump Tower, используя присоски, передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По информации телеканала, мужчина начал взбираться по стеклянной стене здания с крыши пятого этажа, доступ к которой открыт для посетителей. Службы безопасности попытались поймать альпиниста, открыв окно над ним, однако тот свернул в сторону и продолжил взбираться выше.

Вокруг небоскрёба собралось большое число прохожих. Пользователи соцсетей выкладывают на своих страницах фото альпиниста. Прибывшие на место полиция и спасатели подготовили воздушные подушки на случай падения мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа инциденты в Trump Tower происходят регулярно. Так, на прошлой неделе полиция задержала вооружённого мужчину, попытавшегося поникнуть в закрытую часть здания. Ранее в «небоскрёб Трампа» были вызваны экстренные службы в связи с обнаружением в здании подозрительного порошка.