Палермо, Италия, 11 августа, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Правительство Италии 10 августа распустило администрацию города Корлеоне на Сицилии, известного как «столица итальянской мафии», сообщает Reuters.

Цитата из х/ф «Крестный отец». Реж. Френсис Форд Коппола. 1972. США Марлон Брандо в роли главы мафиозного клана Корлеоне, известный всем как «Крёстный отец»

Информагентство сообщает, что причиной роспуска органов местного самоуправления стало подозрение чиновников города в связях с организованной преступностью. До проведения очередных выборов в местный муниципалитет городом будет управлять назначенный правительством комиссар.

Известно, что с 1991 года властями Италии были распущены 212 городских администраций — большую часть из них обвиняли именно в коррупции и связях с организованной преступностью. Администрации города Корлеоне данная мера коснулась впервые.

Городок Корлеоне на итальянском острове Сицилия стал известен миру благодаря книге Марио Пьюзо «Крестный отец» и одноименного фильма режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, вышедшего на экраны в 1972 году. С тех пор Сицилия и городок Корлеоне, родина главного героя книги и фильма, воспринимаются в мире в качестве «столицы итальянской мафии». Это обстоятельство много десятилетий является главной бедой жителей острова — Пьюзо и Копполу неоднократно обвиняли во лжи, очернении «мирных сицилийцев» и называли «врагами Сицилии».

Тем не менее, проблема итальянской организованной преступности как в Италии, так и за её пределами продолжает оставаться острой.

На прошлой неделе ИА REGNUM сообщало о массовых арестах в США: 4 августа по всей стране было проведено одновременное задержание 46 человек, подозреваемых в связях с «Коза нострой». Задержанным были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, поджогах, вымогательстве, убийствах и мошенничестве.