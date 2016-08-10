Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу одержала победу в трёх сетах над командой Камеруна в игре группового турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:23).

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Таким образом, российские волейболистки имеют на счету три победы в трёх встречах Группы A и гарантированно проходят в четвертьфинал состязания.

В следующем туре группового этапа женская сборная России сыграет против команды Японии. Матч состоится 12 августа.