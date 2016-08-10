Ереван, 11 августа, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 10 августа с рабочим визитом отбыл в Бразилию. Он поддержит армянских спортсменов, участвующих в XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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По сообщению пресс-службы главы армянского государства, в рамках рабочего визита президент Армении будет присутствовать на церемонии заложения фундамента здания посольства в Бразилии. Предусмотрены также официальные встречи Сержа Саргсяна с руководством Бразилии.

На летних Олимпийских играх, которые стартовали в Рио-де-Жанейро 5 августа, Армению представляют рекордное количество участников — 33 спортсмена.

С 1996 года, когда Армения впервые была представлена на летних Олимпиадах как независимая команда, армянские спортсмены завоевали 12 медалей, в том числе 1 золотую и две серебряные. Единственным олимпийским чемпионом в истории независимой Армении является борец классического стиля Армен Назарян.

В Рио надежды армянских болельщиков связаны также с борцами, в том числе с борцом греко-римского стиля Артуром Алексаняном, который стал бронзовым призёром на Олимпиаде в Лондоне, а также является двукратным чемпионом мира (2014 и 2015).

Тема Олимпийских игр была затронута на встрече президентов России и Армении, состоявшаяся 10 августа в Москве. «Тема мира и согласия особо актуальна в дни Олимпийских игр. Мы пожелаем ещё раз успехов сборным России и Армении и хотим, чтобы мы вместе порадовались уже достигнутым успехам и ваших спортсменов, и наших спортсменов. И мы очень гордимся, что российские спортсмены армянского происхождения достигли очень хороших результатов», — заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе пресс-конференция по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

8 августа уроженка Еревана, фехтовальщица Яна Егорян стала олимпийской чемпионкой, принеся сборной России вторую медаль высшего достоинства на играх в Рио.