Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Российские пловчихи вошли в финал Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Логотип Олимпийских Игр — 2016 в Рио-де-Жанейро

Виктория Андреева, Дарья Муллакаева, Арина Опёнышева и Вероника Попова прошли в финальную часть состязания с четвёртым результатом, при этом побив рекорд российских спортсменов на данной дистанции.

Лучшее время в эстафете показали спортсменки из США.

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