Киев, 11 августа, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Киев считает безосновательными обвинения со стороны Москвы в организации террористических актов в Крыму. Об этом говорится в заявлении, распространённом вечером 10 августа пресс-службой МИД Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

«Под надуманным предлогом Кремль разворачивает гибридную спецоперацию для оправдания оккупации Крыма и своих дальнейших агрессивных действий против Украины», — заявили в ведомстве, назвав нейтрализацию украинской диврсионно-разведывательной группы в Крыму «инсценированной провокацией».

МИД Украины также обратился с призывом к мировому сообществу «принять все возможные политико-дипломатические меры для того, чтобы повлиять на Кремль и предотвратить новый виток агрессии против Украины, а также окончательный срыв Кремлём Минского процесса».

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев намерен обратиться в Совету безопасности ООН и к генеральному секретарю организации Пан Ги Муну в связи с обвинениями в терроризме со стороны России, передаёт ТАСС.

По словам постпреда, украинская делегация распространила в ООН заявления президента Петра Порошенко и МИД, а сам он намерен при возможности «поговорить с председателем Совета безопасности и генеральным секретарём, чтобы держать их в курсе ситуации».

Как передавало ИА REGNUM, 10 августа ФСБ России раскрыла подробности готовившихся украинской военной разведкой терактов в Крыму. По данным российских спецслужб, диверсионно-разведывательная группа, нейтрализованная в Армянске, готовилась подорвать трассу Симферополь-Ялта, в тот момент, когда по ней будут ехать кортежи руководства Крыма и федеральных властей.

Власти Украины хотели дестабилизировать социально-политическую обстановку в Крыму накануне парламентских и местных выборов. Целями были выбраны критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Напомним, в ночь на 7 августа оперативная группа ФСБ, прибывшая в Армянск после получения сигнала от местных жителей, которые заметили рядом с городом подозрительных людей в военной форме, обнаружила в указанном районе украинскую ДРГ в составе 20 человек. После появления оперативников диверсанты, разгружавшие из схрона взрывчатку и оружие, открыли огонь. Погиб один сотрудник ФСБ. Как минимум один из украинских диверсантов был убит ответным огнем, ещё несколько получили ранения. Нескольких диверсантов удалось задержать.

После нейтрализации ДРГ в окрестностях Армянска, с украинской стороны начался артиллерийский обстрел российской территории. Под прикрытием огневого вала ещё две украинские ДРГ попытались пробиться на российскую территорию. Однако, им это не удалось. В ходе боев погиб один российский военнослужащий.