Гватемала, 11 августа, 2016, 00:58 — ИА Регнум. 64-летний Сантос Лопес Алонсо, обвиняемый в военных преступлениях и убийстве сотен крестьян в ходе гражданской войны в Гватемале, депортирован из США после шести лет предварительного заключения. Об этом 10 августа, со ссылкой на заявление Иммиграционной и таможенной службы США, сообщает Associated Press.

Гватемальские женщины

Информагентство сообщает, что, несмотря на протесты бывшего военного, который опасается за свою жизнь в случае депортации, Лопес будет доставлен в Гватемалу для совершения правосудия. В Соединенных штатах бывший военный находился с 2010 года в Центре для иммигрантов в Калифорнии. Все это время латиноамериканская страна добивалась его экстрадиции.

Лопес служил в одном из элитных подразделений армии Гватемалы в 80-х, и обвиняется на родине в причастности к убийствам мирных жителей во время гражданской войны в стране — в частности, речь идет о двухста жителях деревни Лас Дос Эррес, вырезанной правительственными войсками в 1982 году.

На данный момент трое установленных сообщников Лопеса, причастных к резне в Лас Дос Эррес и также бежавших из Гватемалы в США, уже отбывают сроки заключения: двое в тюрьмах Соединенных Штатов, ещё один был депортирован в Гватемалу и приговорен к 6000 годам тюремного заключения.

Жертвами гражданской войны в Гватемале, которая длилась три десятилетия до 1996 года, стали не менее 200 тыс. человек, большинство из них — мирные жители. В настоящее время полицией страны ведется поиск десятков военных, обвиняемых в убийствах гражданских лиц в ходе конфликта. Многие военные преступники, как и Лопес, бежали из государства в 1990-х и 2000-х годах.