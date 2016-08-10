Париж, 11 августа, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Посетителей парка аттракционов «Диснейленд» в Париже эвакуируют в связи с обнаружением подозрительного предмета на железнодорожной станции, передаёт портал Breaking911.

Парижский «Диснейленд»

Сообщается, что к месту прибыло большое число сотрудников полиции, правоохранители досматривают вызывающих подозрение посетителей. Подробности инцидента уточняются.

Как передавало ИА REGNUM, на всей территории Франции действует режим чрезвычайного положения, введённый после террористических атак в Париже в ноябре 2015 года.

Режим ЧП уже несколько раз продлевался. Срок его действия истекал в конце июля, и 14 июля президент Франции Франсуа Олланд заявил, что чрезвычайное положение будет снято. Однако вечером того же дня произошёл теракт в Ницце, после которого французские власти приняли решение вновь продлить режим ЧП.

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