Курск, 11 августа, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Зарегистрированный избирательной комиссией Курской области список кандидатов в депутаты областной думы шестого созыва от «Яблока» был снят с выборов Курским областным судом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, такое решение было принято из-за жалобы ЛДПР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Основатель «Яблока»

ЛДПР заявили, что в списке «Яблока» слишком мало людей для борьбы за места в областной думе, и эти доводы в суде сочли резонными.

При этом список «Яблока» из 26 кандидатов ранее был зарегистрирован, пять человек утратили статус зарегистрированных кандидатов, и на места в региональном парламента претендовал 21 человек. «Мы руководствуемся федеральным законом. Избирком же нас зарегистрировал. Поэтому мы будем отстаивать свои права в Верховном суде, пока другие партии ищут малейшие поводы, чтобы нас снять с выборов», — заявил глава регионального отделения «Яблока» Алексей Шеставин.

По данным партии, сначала ЛДПР собирались добиться того, чтобы из предвыборной гонки вышла Ольга Ли, возглавляющая партийный список. Как уже сообщало ИА REGNUM, с ее именем связан один из курских предвыборных скандалов. В отношении нее было возбуждено дело о клевете в отношении судьи, а также об экстремистских высказываниях. В 2015 году в газете «Народный журналист», редактором которой является Ли, была опубликована статья «Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности», в которой депутат обвинила судью в вынесении заведомо неправосудного решения по делу об административном правонарушении, а судья обратилась в прокуратуру. Второе дело было возбуждено из-за поста депутата в социальной сети — Ли опубликовала в интернете текст и видео с обращением к президенту, лексика в которых унижала «достоинство сотрудников правоохранительных органов и судебной системы». Дела были объединены в одно производство. Позже Центр противодействия экстремизму УМВД России по Курской области не нашел призывов к осуществлению экстремисткой деятельности, а также возбуждения ненависти либо вражды в видеороликах Ольги Ли.

Напомним, выборы в Курскую областную думу шестого созыва пройдут 18 сентября 2016 года, в единый день голосования. Из 45 мест в региональном парламенте 23 уйдут одномандатникам, 22 — депутатам, избранным по партийным спискам. В едином избирательном округе 22 мандата распределяются между партиями, набравшими 5% голосов. Регистрация кандидатов завершилась 23 июля — на старте предвыборной гонки был 461 кандидат. Регистрацию прошли шесть списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями по единому избирательному округу: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Российская экологическая партия «Зеленые» — всего 347 кандидатов. По 23 одномандатным избирательным округам семью избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения были выдвинуты 114 кандидатов.