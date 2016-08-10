Москва, 11 августа, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате ДТП с участием восьми автомобилей на Варшавском шоссе на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Машина «скорой помощи»

Авария произошла вечером 10 августа возле дома №127 по Варшавскому шоссе. Причины произошедшего в настоящее время выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Медики оказывают помощь пострадавшему.

После ДТП на шоссе образовался затор на участке от улицы Подольских Курсантов до улицы Сумской. Движение транспорта в сторону области затруднено.

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