Марсель, Франция, 11 августа, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Лесные пожары охватили юг Франции в среду, пожарные не справляются с распространением огня. Об этом 10 августа сообщает Reuters.

firecorps.org Лесной пожар

Площадь распространения огня на данный момент составляет 2000 гектар. Пожары быстро растут из-за сухой погоды и сильного ветра. Ближайший очаг распространения огня находится всего в 40 километрах на северо-западе от второго по величине города Франции, Марселя — с городом прекращено авиасообщение из-за того, что весь регион окутан густым дымом.

Сообщается, что в тушении пожаров задействованы более двух тысяч человек — 1800 пожарных и 400 мобилизованных для борьбы с огнем полицейских. Из-за сложных погодных условий пожарные подвергаются большому риску — на данный момент сообщается о четверых пострадавших борцах с огнем, трое из них получили серьезные ожоги.

Погода на юге Европы способствует распространению огня, ситуация является тревожной не только во Франции. Днем ранее сообщалось о ситуации в португальской Мадейре — лесной пожар на острове вышел из-под контроля, огнем были уничтожены десятки отелей, сотни человек получили ожоги разной степени тяжести, тысячи были эвакуированы.