Москва, 10 августа, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин написал открытое письмо главе МОК Томасу Баху, назвав отстранение паралимпийцев России от Рио-2016 нарушением принципов международного права, олимпийского движения и гуманизма, сообщает официальный сайт ПКР.

На дистанции

Решение Международного паралимпийского комитета противоречит базовым принципам международного права и культуры, лежащих в основе олимпийского и паралимпийского движения. Наказание сотни ни в чем не виновных людей за зачастую недоказанные злоупотребления единиц, причем людей с тяжелой судьбой, — это очень далеко от принципов гуманизма и правовых базовых понятий, указывается в письме.

Напомним, 7 августа МПК отстранил Паралимпийский комитет России и российских спортсменов-инвалидов от участия в Паралимпиаде в Рио. Решение было основано на докладе Макларена, упоминавшего имена 35 паралимпийцев России, подозреваемых в употреблении допинга, но не содержавшего доказательств этих нарушений.

Полный текст письма размещен на официальном сайте ПКР.