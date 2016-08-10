Бронницы, Московская область, 10 августа, 2016, 23:53 — ИА Регнум. В Московской области под колесами пригородной электрички погиб подросток. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

ИА REGNUM Электропоезд

Сообщается, что сегодня вечером рядом с подмосковной станцией Бронницы пригородный электропоезд сбил насмерть 14-летнюю девочку.

Очевидцы сообщают, что группа подросток умышленно перебегала железнодорожное полотно перед приближающимся поездом. Машинист подавал предупредительные сигналы, но одна девочка попала под головной вагон.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.