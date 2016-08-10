Потомок Пушкина стал самым молодым миллиардером Англии
Лондон, 10 августа, 2016, 23:39 — ИА Регнум. 25-летний Хью Гросвенор, сын английского лорда Джеральда Гросвенора и потомок великого русского поэта Александра Пушкина стал самым молодым миллиардером Великобритании, сообщает Daily Mail.
Его отец, герцог Вестминстерский, крупнейший землевладелец Великобритании, умер 8 августа на 64-м году жизни от сердечного приступа. Гросвенор являлся третьим в списке богатейших людей страны. Его состояние оценивается цифрой около девяти миллиардов фунтов.
25-летний сын герцога, Хью, унаследовал герцогский титул и все деньги, так как три дочери умершего лорда не имеют права претендовать на его имущество в соответствии с законами Великобритании.
Интересно, что Хью Гросвенор и его сестры являются пра-пра-пра-правнуками Пушкина. Их мать, Наталья Гросвенор, по происхождению относится еще и к династии Романовых и британскому королевскому дому Виндзоров.