Киев, 10 августа, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко считает, что обвинения России в организации террористических актов в Крыму безосновательны. Об этом сегодня, 10 августа, пишут «Ведомости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Порошенко считает, что эти обвинения Москвы лишь повод для военных угроз в адрес Украины.

«Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», — заявил украинский президент.

Порошенко уверяет, что Украина пытается восстановить территориальную целостность и суверенитет исключительно политико-дипломатическими способами. Порошенко видимо забыл об украинской армии, и бандеровских карателях, которые воюют против народных республик Донбасса, которые воспротивились силовому захвату власти в Киеве в начале 2014 года.

Что касается нейтрализации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинской военной разведки, то семеро боевиков были задержаны и уже дают показания.