Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Футбольный матч заключительного третьего тура группового этапа Олимпийских игр между сборной Аргентины и командой Гондураса завершился вничью, сообщает «Р-Спорт».

Футбольный мяч

Такой исход матча не позволил сборной Аргентины пробиться в плей-офф Олимпиады.

Встреча команд в рамках группы D, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 1:1. На гол Антони Лосано с пенальти на 75-й минуте игры, аргентинская сборная ответила точным ударом Маурисио Мартинеса на 90-й. Обе команды не смогли реализовать по одному пенальти каждая: не оправдали надежд болельщиков Брайан Акоста (Гондурас) и Анхель Корреа (Аргентина).

В итоге сборная Гондураса стала второй в группе после сборной Португалии, а по разнице забитых и пропущенных мячей обогнала сборную Аргентины и прошла в плей-офф.

Сборная Аргентины не смогла преодолеть групповой этап Олимпийских игр впервые с 1964 года.