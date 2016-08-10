Италия, 10 августа, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Итальянское правительство считает, что «мафиози» проникли в местную администрацию Корлеоне — сицилийского города, которым назывался герой романа и фильма «Крестный отец», передаёт ABC News.

Цитата из х/ф «Крестный отец». Реж. Френсис Форд Коппола. 1972. США Марлон Брандо в роли главы мафиозного клана Корлеоне, известный всем как «Крёстный отец»

Кабинет премьер-министра Маттео Ренци расформировал муниципальное правительство Корлеоне и поставил его Городской совет под временный контроль министерства внутренних дел. Данные меры были предложены главой МВД Италии Анджелино Альфано. Мэр Корлеоне также выразил беспокойство по поводу проникновения мафии во власть.

Используя методы запугивания, сицилийская мафия часто влияет на тендеры и поддерживает местных политиков, продвигающих экономические интересы «Коза ностры».