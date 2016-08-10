Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Российский саблист Николай Ковалев проиграл в поединке ¼ финала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

10 августа пятикратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-2012 Ковалев уступил южнокорейскому саблисту Ким Джонхвану со счетом 10:15.

Теперь Николай Ковалев сможет побороться за олимпийскую медаль только в командных соревнованиях, а Ким Джонхван в полуфинале встретится с венгром Ароном Силадьи.