Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу вырвала волевую победу в матче группового этапа олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро с национальной командой Швеции, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

Встреча команд завершилась со счетом 36:34. Стоит отметить, что по ходу матча наши спортсменки уступали соперницам со счетом 18:24, однако в оставшееся время сумели переломить ход борьбы и победить. Игра нашей сборной была осложнена еще и тем, что в концовке первого тайма за бросок в лицо соперницы с площадки была удалена российская гандболистка Анна Вяхирева.

В итоге российская команда вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.