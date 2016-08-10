Калуга, 10 августа, 2016, 22:47 — ИА Регнум.



Александр Герасимов. Доклад Сталина на XVI партсъезде (фрагмент). 1931

Калужское областное отделение партии «Коммунисты России» приняло решение поставить в Калуге памятник генералиссимусу Иосифу Сталину и таким образом отметить его вклад в строительство советского государства и победу над гитлеровским фашизмом, сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM.

По словам второго секретаря комитета калужского областного отделения политической партии «Коммунисты России», члены его партии откликнулись на многочисленные просьбы калужан об установке такого памятника в областном центре.

«Какой-нибудь буржуазный торговый центр снесем и на его месте поставим памятник. Но мы, конечно, будем действовать в рамках законодательства», — заявил Ульянов интернет-порталу «Калуга24.ТВ».

Также калужские «Коммунисты России» готовы провести опрос среди горожан, который и должен решить — нужен ли городу памятник Сталину.

В ближайшее время губернатору Калужской области Анатолию Артамонову будет направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность проведения такого опроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Калуге находятся более 30 памятников монументального искусства, которые относятся к местной категории охраны. Есть и воинский некрополь. На Пятницком кладбище расположено братское кладбище советских воинов, погибших в боях за освобождение Калуги от немецко-фашистских захватчиков и умерших от ран.

Среди наиболее известных памятников монументального искусства областного центра, расположенный в сквере Мира памятник К.Э.Циолковскому. Торжественное открытие памятника состоялось 1 июня 1958 года. На грани его пьедестала были высечены пророческие слова Циолковского: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет все околосолнечное пространство».

В ноябре 1947 года, в день всенародного торжества в честь 30-й годовщины Октябрьской революции в Калуге был установлен бетонный памятник Сергею Мироновичу Кирову. Спустя 30 лет было принято решение о переносе памятника. 18 октября 1977 года в небольшом сквере Ветеранов установления советской власти в Калуге на улице Кирова открылся новый, теперь уже чугунный, памятник Кирову. Его авторами стала группа московских скульпторов.

4 ноября 1965 года в Калуге открыли памятник Владимиру Маяковскому. Автор неизвестен. К ноябрьскому юбилейному празднованию 60-летия Октябрьской революции в 1987 года, был перенесён к стене ГПТУ-3.

2 августа 1999 года открыт памятник погибшим в афганской и чеченской войнах и различных военных конфликтах.

11 апреля 2001 года в Калуге на площади Победы состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего памятника узникам фашистских лагерей. Открытие памятника состоялось 22 июня 2001 года

На территории Управлении ФСБ по Калужской области находится бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому. Он был открыт 6 ноября 1986 года во внутреннем дворе управления.

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