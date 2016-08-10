Москва, 10 августа, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) выиграла иски у своего бывшего председателя Евгения Артюха о законности снятия с выборов ряда кандидатов в Государственную думу РФ и созыва внеочередного съезда, лишившего Артюха должности председателя. «Мещанский суд Москвы рассмотрел два иска Евгения Артюха, — рассказал ТАСС сегодня, 10 августа, исполняющий обязанности председателя партии Владимир Бураков. — Первый был о признании незаконными решений президиума партии о снятии ряда кандидатов с выборов и о созыве внеочередного съезда. А второй — о признании нелегитимным самого нашего внеочередного съезда. Суд эти иски Артюха отклонил, а наш встречный иск о признании законными действий президиума суд удовлетворил. Мы действовали в соответствии с законом и уставом партии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По словам Буракова, «действия бывшего председателя возмутили членов партии». «Он пренебрег интересами партии, он пытался снять партию с выборов», — подчеркнул и.о. председателя РППС. Иски Артюха были оставлены без удовлетворения, а встречный иск президиума Центрального совета РППС к Артюху удовлетворен.

Напомним, 29 июля съезд РППС лишил Артюха должности председателя партии в связи с утратой доверия, а также исключил его из списков кандидатов в Госдуму. Кроме того, съезд единогласно исключил из списков кандидатов от партии Евгения Михайлова, Владимира Бутова и Олега Савченко. Артюх утверждал, что съезд нелегитимен, поскольку был созван президиумом, полномочия членов которого были им приостановлены. Между тем Минюст и ЦИК подтвердили легитимность съезда.