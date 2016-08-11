Псков, 11 августа, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В 2016 году в Псковской области в рамках проекта по развитию внутреннего детского туризма «Моя Россия» с экскурсионно-туристической поездкой побывают 600 детей из Центрального федерального округа РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

По словам первого заместителя председателя областного комитета по культуре Юлии Белобородовой, первые заезды запланированы на сентябрь.

По её мнению, такие поездки дадут дополнительный толчок для развития туризма в регионе. «Часто бывает, что дети, посетившие то или иное место в составе организованной группы, возвращаются потом туда вместе с родителями», — отметила Белобородова, подчеркнув, что обеспечить повторный возврат туристов в регион — одна из основных задач региональной власти.

В целях повышения туристской привлекательности власти Псковской области также разработали два маршрута по музейным и частным объектам в рамках проекта «Русские усадьбы», а также активно работают с Ленинградской, Новгородской областями и Санкт-Петербургом в вопросе создания межрегиональных маршрутов и их продвижению в рамках туристического проекта «Серебряное ожерелье России».

По итогам 2015 года в Псковской области число туристов выросло на 22%, а число посетителей в музеях — примерно на треть. По оценкам специалистов, в среднем турист тратит в Пскове и области 3,5 тысячи рублей в сутки без учёта расходов на транспорт и размещение. Доля доходов от туризма в бюджете региона в 2015 году составила 3%.