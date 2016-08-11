Псковская область примет 600 детей по программе развития детского туризма
Псков, 11 августа, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В 2016 году в Псковской области в рамках проекта по развитию внутреннего детского туризма «Моя Россия» с экскурсионно-туристической поездкой побывают 600 детей из Центрального федерального округа РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
По словам первого заместителя председателя областного комитета по культуре Юлии Белобородовой, первые заезды запланированы на сентябрь.
По её мнению, такие поездки дадут дополнительный толчок для развития туризма в регионе. «Часто бывает, что дети, посетившие то или иное место в составе организованной группы, возвращаются потом туда вместе с родителями», — отметила Белобородова, подчеркнув, что обеспечить повторный возврат туристов в регион — одна из основных задач региональной власти.
В целях повышения туристской привлекательности власти Псковской области также разработали два маршрута по музейным и частным объектам в рамках проекта «Русские усадьбы», а также активно работают с Ленинградской, Новгородской областями и Санкт-Петербургом в вопросе создания межрегиональных маршрутов и их продвижению в рамках туристического проекта «Серебряное ожерелье России».
По итогам 2015 года в Псковской области число туристов выросло на 22%, а число посетителей в музеях — примерно на треть. По оценкам специалистов, в среднем турист тратит в Пскове и области 3,5 тысячи рублей в сутки без учёта расходов на транспорт и размещение. Доля доходов от туризма в бюджете региона в 2015 году составила 3%.