Мюнхен, Германия, 10 августа, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Чемпион мира по футболу и игрок сборной Германии Жером Боатенг приступил к тренировкам после недавней травмы. Об этом со ссылкой на его клуб «Бавария Мюнхен» передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

terceroinf fmiralcamp Жером Боатенг

Центральный защитник получил травму в полуфинальном матче чемпионата Европы против сборной Франции. Это было одной из причин поражения Германии против французов (0−2). Боатенг получил разрыв связки мышц.

Ранее новый тренер «Баварии» Карло Анчелотти допустил к беговым тренировкам бразильского нападающего Дугласа Косту.