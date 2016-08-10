Брюссель, 10 августа, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Угроза взрыва на борту двух пассажирских самолетов, приземлившихся в аэропорту Брюсселя оказалась ложной. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

Иван Шилов ИА REGNUM Брюссельский аэропорт

Ранее сегодня бельгийские СМИ сообщили, что в спецслужбы королевства поступила информация о якобы заложенных бомбах на борту двух пассажирских самолетов, летевших в Брюссель.

Когда оба самолета благополучно приземлились в аэропорту, спецслужбы их проверили. Бомбы в самолетах найдены не были, с пассажирами и экипажами все в порядке.

О каких именно рейсах шла речь не уточняется.