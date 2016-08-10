Тегеран, 10 августа, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Председатель иранской Ассоциации производителей компримированного (сжатого) природного газа (CNG) Ардешир Дадрас поделился подробностями переговоров с ведущими мировыми энергетическими компаниями по строительству АЗС в Иране.

David Nagy АЗС Shell

«В переговорах участвовали представители нефтяных компаний и иранские частные инвесторы. Shellи Total выдвинули нам два условия. Во-первых, это требование о плавающей цене на энергоносители — бензин, дизельное топливо, СПГ и сжиженный нефтяной газ. Во-вторых, получение 20−25% комиссии за продажу по каждому виду топлива», — пояснил Дадрас условия западных компаний агентству Mehr News.

Глава Ассоциации CNG напомнил, что ставка комиссии на бензин и дизельное топливо установлена на уровне 10−12%. Учитывая текущие цены на энергоносители и сборы, иранские нефтяные компании вряд ли смогут себе позволить сотрудничество с европейскими фирмами в строительстве АЗС.

В октябре 2015 г. Shell и Total дали зеленый свет на строительство 200 АЗС в Иране. В исламской республике работает более 3 200 заправочных станций. Количество автомобилей превышает 15 млн. Ежедневно в стране потребляется около 70 млн литров бензина.