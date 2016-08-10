Великий Новгород, 10 августа, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Расследование массового отравления детей в лагере «Олимпиец» в Окуловском районе Новгородской области продолжается, но уже по предварительным его результатам предполагается, в основном, пищевой путь передачи инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 10 августа, на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский.

Бери рюкзак, пошли домой

По его словам, при проверке работы пищеблока был выявлен целый ряд нарушений.

«То, что произошло это из-за халатности при приготовлении пищи, — уже никаких сомнений нет», — подчеркнул вице-губернатор Александр Смирнов.

Он поручил всем главам муниципальных районов, администрации Великого Новгорода в ближайшие дни проверить работу всех оздоровительных детских загородных лагерей и в конце недели о результатах доложить правительству области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в лагере «Олимпиец» вечером воскресенья, 7 августа, отравились 22 ребёнка, из них 13 были госпитализированы. Региональное следственное управление СКР проводит доследственную проверку по факту массового отравления.