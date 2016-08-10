Отравление в новгородском лагере произошло из-за халатности на пищеблоке
Великий Новгород, 10 августа, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Расследование массового отравления детей в лагере «Олимпиец» в Окуловском районе Новгородской области продолжается, но уже по предварительным его результатам предполагается, в основном, пищевой путь передачи инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 10 августа, на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский.
По его словам, при проверке работы пищеблока был выявлен целый ряд нарушений.
«То, что произошло это из-за халатности при приготовлении пищи, — уже никаких сомнений нет», — подчеркнул вице-губернатор Александр Смирнов.
Он поручил всем главам муниципальных районов, администрации Великого Новгорода в ближайшие дни проверить работу всех оздоровительных детских загородных лагерей и в конце недели о результатах доложить правительству области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в лагере «Олимпиец» вечером воскресенья, 7 августа, отравились 22 ребёнка, из них 13 были госпитализированы. Региональное следственное управление СКР проводит доследственную проверку по факту массового отравления.