Тегеран, 10 августа, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани провел рабочее совещание с правительством и руководителями иранских провинций. Глава иранского правительства назвал главную задачу работы руководителей на местах.

ИА REGNUM

«Одна из главных обязанностей генерал-губернаторов, как и правительства, заключается в поддержании общественного мира и надежды народа. Должны решаться конкретные проблемы людей. Враги пытаются посеять отчаяние и раздор в иранском обществе, мы должны быть начеку», — передает слова президента агентство IRNA.

В последнее время резко увеличился поток критики в адрес Рухани и его администрации. Президент высказался по этому вопросу. «В критике нет ничего плохого. Естественно, что накануне выборов активизировались все фракции и партии. Конструктивная критика долг каждого гражданина. Мы гордимся тем, что живем в революционном и исламском государстве. В такой стране, в исламской политической системе нет места клевете», — подчеркнул иранский президент.

Ранее командующий Сухопутными войсками Ирана Ахмад-Реза Пурдастан назвал главной целью «ядерной сделки» раскол иранского общества и вывод на улицу разочаровавшихся в ожиданиях ее результатов иранских граждан. Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая 2017 г., но уже в медийном пространстве развернута широкая кампания против действующего президента.