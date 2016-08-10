Тирасполь, 10 августа, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Из-за железнодорожной блокады Приднестровья Молдавией и Украиной «Приднестровская железная дорога» терпит многомиллионные убытки и находится на пороге сокращения штата сотрудников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, об этом говорилось на заседании Совета безопасности республики под председательством Евгения Шевчука.

Железнодорожный состав

Отмечалось, что Киев и Кишинев в одностороннем порядке заблокировали движение в Приднестровье импортных грузов по железной дороге. К примеру, поставка ряда грузов, в том числе ГСМ, железнодорожным транспортом в Приднестровье уже невозможна.

Убытки приднестровских железнодорожников составили с начала года 8 млн. рублей ПМР (около 45 млн рублей РФ). В июле текущего года спад импортных поставок по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 84 процента.

По словам и.о. генерального директора Приднестровской железной дороги Натальи Шульги, для того, чтобы уменьшить расходы, работники предприятия переведены на 4-дневную рабочую неделю, часть отправлена на простой, приостановлен ряд мер социальной поддержки. «В настоящее время на предприятии трудится около 700 человек, мы вынуждены снижать численность сотрудников на фоне спада грузоперевозок», — сказала Шульга.

По словам замминистра иностранных дел ПМР Игоря Шорникова, молдавско-украинская блокада создала кризисную ситуацию в республике. «Последовавшие за данным решением консультации с молдавской стороной выявили целенаправленный характер принятых действий и нежелание искать компромиссное решение проблемы», — сказал он.

В рамках заседания отмечалось, что Молдавия отвергает любые варианты взаимодействия между железными дорогами Приднестровья и Молдавии и предлагает Приднестровью самостоятельно с Украиной решать проблему блокирования станции Кучурган. При этом дя того чтобы грузы шли в Приднестровье, Кишинев настаивает на их дополнительной регистрации в Молдавии, а также на строительстве новых объектов контроля на станции Бендеры-2 и Рыбница.

Таким образом, Молдавия прекратила выполнять железнодорожное соглашение, достигнутое в марте 2012 года. В этой связи Приднестровская Молдавская Республика инициирует проведение внеочередного заседания в формате «5+2» для разрешения возникшей проблемы, так как данные односторонние действия нарушают соглашения, принятые в 2012 году. «По результатам встречи в формате «5+2» по проблеме железнодорожного сообщения на очередном заседании Совбеза будем принимать решение о судьбе достигнутых с Республикой Молдова соглашений по железной дороге», — сказал президент Евгений Шевчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина и Молдавия полностью заблокировали импорт грузов в Приднестровье посредством железной дороги. «Такие меры являются элементом ведущейся против Приднестровья экономической войны, в которой объектом атаки становится экономическая безопасность государства и благосостояние его граждан», — заявил премьер ПМР Павел Прокудин.

По его словам, Приднестровье «будет вынуждено принимать адекватные меры воздействия на ситуацию с целью возвращения украинских и молдавских коллег в переговорное русло». «Мы намерены реагировать незамедлительно и жестко», — заявил Прокудин. Он пообещал, что «уже в ближайшие дни наши партнеры почувствуют всю пагубность ведения таких средневековых методов общения». «Мы живем в цивилизованном мире, где возможны переговоры, мы открыты для диалога. Но когда нам выкручивают руки, мы будем защищаться», — подчеркнул премьер. С тех пор, однако, о каких-либо принятых Тирасполем ответных мерах, как и об ухудшении самочувствия «партнеров» из Кишинева и Киева, ничего не сообщалось.

Молдавско-украинская блокада Приднестровья существует с 2006 года. В 2012 году Молдавия и ПМР подписали соглашение о возобновлении железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья, которое действует до сих пор, но постоянно размывается и нарушается Молдавией и Украиной.

В 2014—2015 гг. и Кишинев, и Киев в целом резко ужесточили экономическую блокаду ПМР. Украина вдобавок закрыла границу с Приднестровьем для граждан Российской Федерации. Ввиду отсутствия прямого авиасообщения между Россией и ПМР попасть в Приднестровье из РФ и обратно российские граждане могут теперь только через Кишинев. При этом и в Молдавии граждане РФ в настоящее время сталкиваются с препятствиями для передвижения.

В результате усиления блокады Кишиневом и Киевом в Приднестровье начался острый экономический кризис, и республика оказалась в самой сложной социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.