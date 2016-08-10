Киев, 10 августа, 2016, 22:06 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Обвинения российской стороной Украины в терроризме — повод для военных угроз. Об этом 10 августа говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, опубликованном на сайте администрации президента, передает ИА REGNUM.

Глава государства считает, что «обвинения российской стороной Украины в терроризме» в Крыму «звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе». «Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что Украина осуждает терроризм во всех его проявлениях и отвергает практику использования любых террористических мер для возврата Крыма. При этом Порошенко обвинил РФ в финансировании «терроризма» в Крыму и Донбассе, «подняв его до уровня своей государственной политики… в стиле 30-х годов прошлого века», — уточнил Порошенко.

По его словам, заявлениями о диверсантах в Крыму властям РФ не удастся дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. «России не удастся своими провокационными заявлениями дискредитировать Украину в глазах международного сообщества и добиться отмены заслуженных санкций, введенных со стороны наших партнеров», — говорится в сообщении.

Порошенко призвал РФ соблюдать нормы международного права и уважать чужой суверенитет. «Призываю российское руководство сосредоточиться на добросовестном соблюдении основополагающих норм международного права, прежде всего в отношении уважения суверенитета, территориальной целостности и прав человека. Ожидаю также, что РФ обеспечит надлежащую имплементацию безопасности аспектов минских договоренностей, в том числе через использование механизмов нормандского формата», — отмечается в заявлении главы украинского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в нормандских переговорах после событий в Крыму. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — отметил Путин. Президент призвал Европу и США оказать влияние на Киев. Путин также пообещал не оставить без внимания гибель российских силовиков в Крыму.