Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Российские пловчихи Юлия Ефимова и Виктория Андреева прошли в полуфинал Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в заплыве на 200 метров брассом, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

Юлия Ефимова, четырехкратная чемпионка мира, показала восьмой результат, а Софья Андреева стала 16-й. Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 23,90 секунды. Лучший результат показала датская спортсменка Рикки Меллер Педерсен (2.22,72).

Напомним, ранее Юлия Ефимова завоевала серебро на дистанции 100 м брассом.

Полуфинальные олимпийские заплывы состоятся в ночь со среды на четверг в 05:10 мск.