Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Александр Лебзяк, главный тренер сборной России по боксу, считает свои жесткие слова в адрес отдельных боксеров абсолютно оправданными, а на реакцию Рамзана Кадырова ничуть не обижен, сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Лебзяк Александр Лебзяк

По словам Александра Лебзяка, его жесткие высказывания в адрес своих подопечных помогли нормализовать обстановку в команде, а с личными обидами следует разбираться после Олимпиады. Тренер сборной указал, что ко многим боксерам, даже к проигравшим Егорову и Абдурашитову, у него нет никаких претензий, так как они выложились полностью и им не будет стыдно перед болельщиками.

Что же касается реакции главы Чечни Рамзана Кадырова на свои высказывания, то Александр Лебзяк ничуть на это не обижается и даже считает, что Кадыров на его месте вел бы себя еще жестче. Помимо прочего, Лебзяк отметил, что договорился с Адланом Абдурашитовым о том, что молодой спортсмен не бросит бокс, и даже выразил готовность тренировать его вместе с Кадыровым.

О своем заявлении об отставке главный тренер сборной России по боксу заявил, что оно было им лишь упомянуто месяц назад в ходе споров со спортивными чиновниками о методах подготовки боксеров к Олимпиаде.

Александр Лебзяк особо отметил, что не потерпит в своей работе указаний людей, не имеющих никакого отношения к боксу.