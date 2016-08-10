Киев, 10 августа, 2016, 21:41 — ИА Регнум.



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Российская Федерация искусственно нагнетает ситуацию в Украине накануне ее 25-й годовщины независимости. Об этом 10 августа на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию войны в Донбассе Ирина Геращенко, передает ИА REGNUM.

«Очевидно одно — в канун 25 годовщины украинской Независимости, которую РФ де-юре признала, но так и не восприняла (и не только Путин. Как только заходит речь об украинской независимости — российский либерализм заканчивается и начинаются разговоры про «один народ и братьев»…), ситуация нагнетается. И на наших границах, и внутри», — отметила Геращенко.

«Вызывают очень много вопросов и беспокойства обострения ситуации на фронте, на админгранице с оккупированным Крымом. И все это на фоне призывов к украинской власти извиниться, сдаться, поклониться, капитулировать, признать, что это мы во всем виноваты и все делаем не так. Как по мне, все шито слишком триколорными нитками», — заключила Геращенко.

В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Украина развязала террор против России, свидетельствуют о подготовке РФ к срыву минских соглашений и обострению ситуации. «Для того, чтобы пойти на дальнейшую эскалацию конфликта, Путин не придумал ничего лучшего за дешевую театральную постановку ФСБ с самодельными взрывными устройствами. В отношении террора, о котором упомянул президент РФ, то тотальный террор, циничное нарушение прав человека и массовые убийства проводятся именно Россией на оккупированной территории Крыма и Донбасса», — сказал Турчинов.

В то же время народный депутат, член фракции «Народный фронт» Антон Геращенко полагает, что президент Путин понимает то, что нет никакого смысла в военном нападении на Украину, поскольку российская армия потеряет убитыми тысячи солдат. «В текущем раскладе сил на мировой арене Путину ничего другого не остается, как бряцать оружием, прекрасно осознавая, что ни политического, ни экономического смысла в нападении на Украину и захвате нашей территории нет. Это закончится гибелью тысяч российских солдат и офицеров, введением Западом еще более жестких экономических санкций и полным развалом в недалекой перспективе российской государственности», — прогнозирует Геращенко.

Он напомнил, что главной задачей внешней и внутренней политики Кремля является: сохранение Крыма в составе РФ и снятие санкций в обмен на возврат части Донбасса. «Тактической задачей Путина является мобилизация порядком подуставшего от него российского электората для голосования на парламентских выборах за Партию власти… В качестве повода был выбран скандал с дезертирами из российской военной части, не имеющий никакого отношения к Украине», — подытожил Геращенко.

Украинский военный эксперт Игорь Козий отмечает, что заявления России о попытке украинских диверсантов проникнуть в Крым — это часть информационной войны. «Основная задача этого, в первую очередь, через украинские СМИ, оживить немного пятую колону, которая будет предлагать в разные способы разные решения проблем, показывать, что в Украине все плохо, а в России все хорошо, это все понятно. Тут мы ничего нового не увидим», — рассказал Козий. При этом он призвал МИД Украины эффективнее реагировать на заявления ФСБ и руководства РФ.

Кроме того, председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рафат Чубаров заявил, что сегодняшние заявления ФСБ — это прикрытие уже совершенных или планируемых российскими силовиками преступлений в Крыму. По его словам, заявления ФСБ РФ о том, что с территории материковой Украины на территорию Крыма «прорвались диверсионные группы МО Украины не что иное, как прикрытие ФСБ России совершенных или планируемых ими на территории Крыма преступлений». «Во втором случае, возможно, начатая провокация может послужить для обоснования более масштабных агрессивных действий по отношению к Украине со стороны России», — добавил Чубаров.

Стоит отметить, что руководитель пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заверил, что Украина пока не будет проводить седьмую волну мобилизации. «У нас достаточно сил и средств для того, чтобы эффективно противостоять нашему противнику. Очередной этап командно-штабных учений и привлечением воздушных сил, который сегодня начался, свидетельствует о том, что мы способны эффективно сдерживать агрессию противника», — заверил Селезнев.

Тем временем вечером, 10 августа, через Киев прошла колонна военной техники (до восьми единиц). Как сообщает украинский сайт «Обозреватель», техника проехала в сторону Южного моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в нормандских переговорах после событий в Крыму. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти». Он рассчитывает, что США окажут влияние на Киев. Президент России также пообещал не оставить без внимания гибель российских силовиков в Крыму. «С российской стороны в ходе предотвращения терактов в Крыму погибли двое военнослужащих. Мы мимо такого проходить не будем», — пообещал Путин.