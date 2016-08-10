Москва, 10 августа, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Газпром» крайне обеспокоена низким уровнем закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Украины, что может привести к затруднению транзита российского газа в Евросоюз в случае холодной зимы. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на заместителя начальника департамента компании Виктора Валова.

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Он рассказал, что в «Газпроме» вызывает беспокойство текущий уровень закачки газа в ПХГ Украины.

По имеющимся данным, наличие объёма активного газа в ПХГ Украины на сегодняшнюю дату на 2,2 млрд (кубометров. — прим. ред.) меньше, чем это было в прошлом году. Естественно, это вызывает у нас беспокойство», — сказал Валов.

Он подчеркнул, что в случае холодной зимы, Украина не обеспечит нужный объем транзита газа через свою территорию потребителям Западной Европы.

По данным Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), на 9 августа в ПХГ Украины находится 11,182 млрд кубометров газа.