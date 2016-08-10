Москва, 10 августа, 2016, 21:19 — ИА Регнум. В многострадальном сирийском городе Алеппо продолжаются тяжелые бои. Об этом сегодня, 10 августа, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Минобороны.рф Сергей Рудской

Он рассказал, что за последние четыре дня в боях за Алеппо были уничтожены более тысячи боевиков, ещё две тысячи получили ранения. Террористы потеряли семь танков, восемь боевых машин пехоты, 29 артиллерийских орудий и минометов, 85 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами.

Также Рудской отметил, что четыре отряда боевиков покинули восточную часть Алеппо со своим оружием, воспользовавшись гуманитарным коридором. По словам представителя Генштаба боевики поняли бесперспективность продолжения боевых действий и воспользовались предоставленной возможностью.

Боевые действия в Алеппо длятся практически весь период войны в Сирии. 7 августа террористы предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии, которая закончилась провалом. С 9 августа сирийская армия перешла в масштабное наступление юго-западнее Алеппо.