Тбилиси, 10 августа, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 10 августа в Базалетской летней школе встретился с молодежью и этой встречей открыл молодежную предвыборную кампанию под девизом «Твой голос — наше будущее». Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

Bundesministerium für Europa Георгий Маргвелашвили

«Вы должны идти в города, села, говорить с народом и убеждать его, что он должен сделать выбор. Вы должны призвать людей хорошо слушать политиков, их обещания, то, насколько реальны условия и исполнимы обещания, убеждать народ детально в этом разобраться», — пояснил президент.

Проект предусматривает открытие в восьми городах Грузии молодежных летних школ. Цель кампании — повышение активности населения, в особенности, молодежи в связи с участием в выборах.

Президент заверил, что эта кампания не будет направлена на поддержку какой-либо конкретной политической партии. По его словам, участники кампании не будут ни за кого агитировать, они лишь будут призывать людей прийти 8 октября на избирательные участки и своим голосованием создать будущее Грузии.

Проект «Твой голос — наше будущее» проводится по инициативе президента Грузии и финансовой поддержке резервного фонда президента.