Москва, 10 августа, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Россия продолжает оказывать всяческое содействие поиску развязок «карабахского узла» в рамках Минской группы ОБСЕ, а также в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку. Об этом заявил президент России Владимир Путин, на пресс-конференция по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.

kremlin.ru Владимир Путин и Серж Саргсян на итоговой пресс-конференции в Москве

Путин подчеркнул: «Россия заинтересована в снижении напряжённости в отношениях между нашими соседями. Продолжим оказывать всяческое содействие поиску развязок «карабахского узла» в рамках Минской группы ОБСЕ, а также в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку. Надеемся, что Армения и Азербайджан смогут выйти на компромиссное — без победителей и побеждённых — урегулирование имеющихся противоречий».

Отвечая на вопрос о том, насколько заявление президента Азербайджана, в котором он говорил, что армянская сторона чуть ли не обязалась вернуть пять районов Нагорного Карабаха, затем — еще три района соответствуют духу переговорам, которые проходили в Петербурге, Путин заявил:

«Прежде всего, я полагаю, что в мои обязанности не входит комментировать высказывания своих коллег, в том числе, в Азербайджане, в Армении, и где бы то ни было еще. Я думаю, что если Вы хотите получить глубокую справку, то нужно обращаться непосредственно к авторам тех или иных высказываний.

Но, с другой стороны, полагаю, всем понятно, что когда идет очень сложный процесс согласования позиций и поиска компромиссов, то в ходе этой достаточно сложной работы применяются все политико-дипломатические средства, в том числе и использование средств массовой информации для того, чтобы сформулировать какие‑то запросные позиции. Здесь нет ничего необычного, это, по сути, обычная практика».

По словам Путина, и Армения, и Азербайджан реально хотят найти выход из проблемы, с тем чтобы жить в мире, согласии, с тем чтобы сотрудничать и развивать экономику. Не в последнюю очередь в этом заинтересована и Армения, снять все ограничения инфраструктурные, экономические, для того чтобы развивалась экономика и чтобы люди в конечном итоге жили лучше, чтобы укреплялась армянская государственность.

«В этом состоит наша цель, стремление к урегулированию. И цель заключается в том, чтобы достичь этих результатов, — подчеркнул глава российского государства. — К этому же стремится и азербайджанская сторона. Мои последние контакты с президентом Алиевым в Баку об этом говорят. Но нужно найти такие подходы и такие схемы, при которых, как я уже говорил, никто бы не чувствовал себя ни победителем, ни побежденным, а чтобы это было такое решение, которое было бы выработано лидерами Армении и Азербайджана, было бы принято обществом обеих стран. Вот это самое главное. А Россия, как и некоторые другие страны Минской группы, могли бы выступить в качестве гарантов, приняв соответствующие, если нужно, и резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций».

По просьбе журналистов президент России прокомментировал также продажу Россией Азербайджану большого количество вооружения, в то время как, по словам жирналиста, договоренность о поставки российского вооружения армянской стороне, «мягко говоря, хромает»,

По словам Путина, Россия всегда своих обязательств придерживается, всегда свои обязательства исполняет. При этом он напомнил, что Армения — член ОДКБ, Армения — союзник России.

«На современном рынке вооружений любая страна может купить практически любое оружие. И, скажем, такая страна, как Азербайджан, нефтедобывающая страна, страна с почти 10-миллионным населением и с быстрорастущей экономикой, с достаточно большим объемом золотовалютных резервов, конечно, в состоянии купить вооружение где угодно. Понимаете? Где угодно. Но я бы не стал обращать сейчас внимание на военную сторону дела. Если мы хотим решить проблему, то решать ее нужно мирными средствами», — резюмировал президент России.

В свою очередь президент Армении Серж Саргсян отметил, что важным пунктом сегодняшних переговоров был вопрос нагорно-карабахского мирного урегулирования, ход выполнения договорённостей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. Это прежде всего безоговорочное выполнение трёхсторонних бессрочных соглашений от 1994−1995 годов о прекращении боевых действий, создании механизма расследования инцидентов, расширении миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«Я ещё раз поблагодарил Президента России за те усилия, которые прилагает Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ в партнёрстве с Соединёнными Штатами и Францией и за большой личный вклад в этот мирный процесс. Ещё два года назад в Сочи мы подробно обсуждали основные принципы и подходы к решению этой сложной проблемы. Эти принципы неизменны», — сказал Серж Саргсян.

По его мнению, невозможно решить такой конфликт, апеллируя к ликвидации его последствий, а не причин. «Суть карабахской проблемы — это борьба народа Карабаха за самоопределение, это неотъемлемое право всех народов в решении этой проблемы, уважении и обеспечении этого права. Именно об этом мы подробно беседовали сегодня с Президентом России.

Мирный процесс переговоров, сопряжённый со столь деликатной темой, никогда не бывает простым. Обречены на провал все те попытки, в результате которых может быть нарушен баланс сил, могут появиться победившие и побеждённые. Выиграть должны все от реалистических, чётких и реализуемых решений, в основе которых взаимное уважение и доверие, а не ненависть и ксенофобия», — подчеркнул президент Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Армении Серж Саргсян находится с визитом в Москве по приглашению Владимира Путина. Ранее 8 августа состоялись переговоры президентов двух стран.