Тирасполь, 10 августа, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Один из основателей Приднестровской Молдавской Республики, бывший председатель Верховного совета ПМР (в 1990—2005 гг.) Григорий Маракуца может баллотироваться в президенты Приднестровья на намеченных в декабре выборах. Как сообщило приднестровское издание «Вести ПМР», об этом Маракуца заявил на пресс-конференции в Тирасполе.

Kodru Григорий Маракуца

Он сказал, что будет «вынужден» выдвинуться в президенты, если исполнительная и законодательная ветви власти Приднестровья не прекратят конфликтовать и не придут к консенсусу в интересах Приднестровья.

По словам Маракуцы, внутриполитическое противостояние негативно сказывается на имидже ПМР. «Если ситуация не изменится, стороны не успокоятся, не будут использовать средства массовой информации для наведения порядка, для успокаивания людей, не будут работать на созидание и единение, то я буду вынужден пойти на один срок, чтобы консолидировать общество, устранить все недостатки», — сказал он.

Маракуца сообщил, что накануне пресс-конференции встретился с нынешним президентом Приднестровья Евгением Шевчуком и спикером Верховного совета Вадимом Красносельским.

В пресс-службе Верховного совета в этой связи сообщили, что в ходе встречи Маракуцы с Красносельским обсуждалась «нынешняя непростая ситуация в республике и за ее пределами, отношения с Российской Федерацией, другие насущные вопросы, волнующие приднестровцев». Пресс-служба Шевчука о встрече с Маракуцей ничего не сообщала.

В настоящее время он является генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи государств участников сообщества «За демократию и права народов».