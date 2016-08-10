Армянск, Крым, 10 августа, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла подробности готовившихся украинской военной разведкой терактов в Крыму. Об этом сообщает сегодня, 10 августа, Центр общественных связей ФСБ.

Вон из Крыма, фашистская нечисть

По данным российских спецслужб, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), нейтрализованная в Армянске, готовилась подорвать трассу Симферополь — Ялта, в тот момент, когда по ней будут ехать кортежи руководства Крыма и федеральных властей.

Власти Украины хотели дестабилизировать социально-политическую обстановку в Крыму накануне парламентских и местных выборов. Целями были выбраны критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, а также планировался подрыв трассы Симферополь — Ялта, когда по ней будут ехать автомобили с представителями руководства Крыма и федеральных властей.

Также ФСБ сообщает, что спецоперация по нейтрализации украинских ДРГ началась после того, как в спецслужбы поступил сигнал от жителей Армянска, которые заметили рядом с городом подозрительных людей в военной форме.

Оперативная группа ФСБ, прибывшая на место в ночь на 7 августа, обнаружила в указанном районе украинскую ДРГ в составе 20 человек. Диверсанты разгружали из схрона взрывчатку и оружие. Как только диверсанты заметили оперативников, то открыли огонь.

Погиб один сотрудник ФСБ. Как минимум один из украинских диверсантов был убит ответным огнем, ещё несколько получили ранения. Нескольких диверсантов удалось задержать.

После нейтрализации ДРГ в окрестностях Армянска, с украинской стороны начался артиллерийский обстрел российской территории. Под прикрытием огневого вала ещё две украинские ДРГ попытались пробиться на российскую территорию. Однако, им это не удалось. В ходе боев погиб один российский военнослужащий.