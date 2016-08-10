Вена, 10 августа, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Кристиан Керн, по его словам, остаётся сторонником прекращения переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, несмотря на противодействие со стороны руководства ЕС, передаёт Daily Mail. Керн добивается поддержки своей позиции в рамках союза 28 стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Замок

Призывы австрийского канцлера о блокировке переговоров с Анкарой в начале августа были отклонены главой Еврокомиссии ЕС Жан-Клодом Юнкером, а также немецкими и другими высокопоставленными лицами блока. Последние опасаются, что прекращение переговоров может сорвать «миграционную сделку» ЕС и Турции, позволяющую ограничить наплыв беженцев в Европу.

10 августа Керн заявил, что ЕС «не может принять кого-либо, кто не уважает демократические стандарты».