Москва, 10 августа, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры в «нормандском формате» стали бессмысленными после того, как Украина совершила акт агрессии против России, готовя диверсии в Крыму. Об этом глава государства заявил сегодня, 10 августа, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном.

ИА REGNUM

Путин заявил, что Украина перешла к практике террора и на эту страну следует оказать давление. То, что Киев пошел на подобные шаги — это очень тревожная информация, подчеркнул президент.

«Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к новой встрече в «нормандском формате» и отметил, что она вполне может состояться на полях саммита G20 в Китае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ФСБ России сообщила, что в городе Армянск на севере Крыма была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинского Минобороны. Также была предотвращена попытка прорыва других украинских ДРГ на российскую территорию. Кроме того, ликвидирована украинская агентурная сеть в Крыму, готовившая террористические акты в преддверии парламентских и местных выборов.

При задержании украинских боевиков погиб один сотрудник ФСБ. Также погиб один российский военнослужащий во время артобстрела с украинской стороны, который прикрывал прорыв украинских ДРГ.