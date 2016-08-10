Ставрополь, 10 августа, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Лидер партии «ПАРНАС» Михаил Касьянов обратился в полицию за защитой после событий в Ставрополе. Об этом деятель оппозиции сообщил у себя в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Касьянов

По словам Касьянова, некие «прокремлевские хулиганы» пытались сорвать его встречу с избирателями, громко предлагая ему и его помощникам уехать в Брюссель или в Вашингтон. Твердо отказавшиеся от столь лестного предложения члены «ПАРНАСа» были закиданы помидорами и яйцами.

Касьянов отметил, что усилиями его охраны сам он остался невредим, но злоумышленникам все-таки удалось порвать его рубашку.

Стоит отметить, что предводителю «ПАРНАСа» не впервой сталкиваться с подобным гостеприимством. Яичному обстрелу он уже подвергался во Владимире, в Нижнем Новгороде отменил встречу с общественностью из-за опасений за жизнь и здоровье своих соратников, а в Тольятти на его персону покушались при помощи граблей.