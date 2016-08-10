Ростов-на-Дону, 10 августа, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Кириченко продолжит готовить игроков команды к дальнейшим матчам с помощью метода Курбана Бердыева. Об этом он заявил журналистам, передаёт ИА REGNUM 10 августа.

fc-rostov.ru И.о. главного тренера ФК «Ростов» Дмитрий Кириченко

«Эта модель приносит результат, она надёжна в плане обороны и достаточно вариативна в плане атаки. Тем более у нас 13−14 человек, которые привыкли к этой схеме. Сейчас в сложившейся ситуации что-то перестраивать, на мой взгляд, абсолютно нереально», — сказал Кириченко.

Один на один у Бердыева и Кириченко были разговоры о том, что туркменский специалист хотел бы видеть его своим приемником. Но решать, кто возглавит тренерский штаб на постоянной основе, будет в любом случае руководство клуба.

«Я попал в эту роль достаточно неожиданно, никто моего мнения не спрашивал. Просто назначили исполняющим обязанности. Ну что делать?! В любом случае мы работаем, какая бы ситуация ни была. Нам предстоят очень важные игры, и мы к ним готовимся со всем тренерским штабом по плану», — отметил исполняющий обязанности тренера.

По его словам, решение об уходе Курбана Бердыева было неожиданным. «Это наверно тяжелейшее решение Курбана Бекиевича, нужно его принять и уважать», — подчеркнул специалист.

Напомним, что Курбан Бердыев объявил о своём уходе 6 августа перед матчем жёлто-синих с «Уралом». Накануне, 9 августа, тренер провёл с игроками и тренерским штабом прощальный ужин.