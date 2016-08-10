Москва, 10 августа, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что США и страны Европейского Союза должны оказать давление на Украину, которая перешла к практике террора. Об этом глава государства заявил сегодня, 10 августа. на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном.

ИА REGNUM

Путин заявил, что Вашингтон и Брюссель должны обратить внимание на действия украинских властей, которые открыто перешли к организации терактов в Крыму. «Европа и США должны предпринять конкретные шаги, чтобы оказать влияние на киевские власти», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее сегодня ФСБ России сообщила, что в городе Армянске на севере Крыма была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинского Минобороны. Также была предотвращена попытка прорыва других украинских ДРГ на российскую территорию. Кроме того, ликвидирована украинская агентурная сеть в Крыму, готовившая террористические акты в преддверии парламентских и местных выборов.

При задержании украинских боевиков погиб один сотрудник ФСБ. Также погиб один российский военнослужащий во время артобстрела с украинской стороны, который прикрывал прорыв украинских ДРГ.