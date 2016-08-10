Великий Новгород, 10 августа, 2016, 19:25 — ИА Регнум. В Новгородской области 243 осуждённых к лишению свободы могут быть освобождены от дальнейшего отбывания наказания в связи с декриминализацией их деяний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), право на пересмотр приговоров они получили по федеральному закону от 3 июля 2016 года, которым внесены поправки в УК и УПК РФ.

Даоья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

«Закон декриминализировал ряд деяний, ранее относившихся к преступлениям небольшой тяжести», — пояснили в пресс-службе УФСИН.

По предварительным данным ведомств, среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона, могут быть освобождены 182 человека, осуждённые за совершение кражи (по ст.158 УК РФ), 18 — за неуплату алиментов (ст. 157 УК РФ), 24 — за побои (ст.116 УК РФ), 12 — за мошенничество (ст. 159 УК РФ), семь — за присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ).