Киев, 10 августа, 2016, 19:22 — ИА Регнум. В Донбассе сохраняется напряженная военная обстановка, в частности ведение боевых действий зафиксировано на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях. Противоборствующие стороны продолжают применять запрещенную Минскими соглашениями тяжелую артиллерию, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

В частности 10 августа заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ 711 раз обстреляли позиции армии ДНР, выпустив «173 артиллерийских снаряда калибром 122 и 152 мм и 434 мины калибром 82 и 120 мм». «Кроме того, обстрелы велись из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — добавил Басурин.

Он уточнил, что под огнем украинской армии оказались позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Озеряновка, Гольмовский, Ясиноватая, Спартак, Васильевка, Красный Партизан, Докучаевск, Ясное, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Донецк (Петровский район) и Старомихайловка. «В Петровском районе Донецка и в Ясиноватой разрушены семь домостроений», — сказал Басурин.

По его словам, ВСУ продолжают перебрасывать в Донбасс тяжелую артиллерию и бронетехнику. Так, согласно разведданным, в с. Новгородское (под Горловкой) обнаружены девять 122 мм гаубиц Д-30. Вблизи Красногоровки под Донецком (3 км от линии фронта) — четыре 82 мм миномета, около Талаковки — четыре САУ «Акация», в районе Приморского — шесть гаубиц Д-30, а в районе села Лебединское — три самоходные гаубицы «Акация». «Мы обращаемся к ОБСЕ и международным правозащитным организациям с призывом повлиять на руководство Украины с целью прекратить истребление мирного населения Донбасса со стороны погрязших в крови украинских силовиков», — рассказал Басурин. Он также добавил, что в противном случае ВС ДНР будут «адекватно реагировать» на действия ВСУ.

Кроме того, 10 августа спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВСУ в нарушение Минских соглашений разместили вблизи линии разграничения в Станично-Луганском районе 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». «В районе населенного пункта Нижняя Ольховая (в 24-км зоне от линии соприкосновения) выявлены хорошо оборудованные и замаскированные позиции РСЗО БМ-21 «Град» в количестве 12 единиц. В районе станции Светлодарская (3-км зона) расположены миномётные огневые позиции 54-й бригады. Выявлено прибытие около 20 грузинских боевиков в населенный пункт Лисичанск», — подчеркнул Марочко.

В то же время в связи с низкой укомплектованностью 28-й бригады ВСУ, командование приказало оборудовать позиции с использованием имитации вооружения. «В н.п. Станица Луганская в районе памятника «Труженица с караваем» в капонире выявлено два макета артиллерийских орудий. В продолжение темы укомплектованности: нами выявлено, куда все-таки деваются так называемые «патриоты» Украины. По имеющимся данным, в следственном изоляторе города Старобельска содержатся около сорока военнослужащих украинского националистического батальона «Айдар», — рассказал Марочко, добавив, что задержанные «добровольцы» обвиняются в совершении уголовных преступлений в отношении мирных граждан Украины.

«Также не могут остаться без внимания и зверства батальона «Торнадо», которые только сейчас получил огласку в средствах массовой информации Украины. Политическое руководство Украины пытается скрыть данные факты участия наемников и уголовников со всей Украины, как в составе националистических батальонов, так и ВСУ», — считает Марочко.

В свою очередь спикер Администрации президента по вопросам «АТО», полковник Александр Мотузяник проинформировал, что вчера в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб. Пятеро военнослужащих получили ранения.

По его словам, на Луганском направлении произошло шесть вражеских обстрелов, «в одном случае противник использовал тяжелое вооружение». «Продолжаются активные боевые действия по всей линии соприкосновения за исключением донецкого аэропорта. Сразу после полуночи враг совершил краткосрочный, но мощный артобстрел наших позиций под селом Луганское… При этом противник применял минометы на участке фронта Новгородское — Авдеевка. Там же продолжаются интенсивные перестрелки между силами «АТО» и противником. Всего на Донецком направлении за сутки зафиксировано 28 вражеских обстрелов. В 10 случаях враг применял тяжелое вооружение», — сказал Мотузяник.

Он также отметил, что на Мариупольском направлении основными горячими точками были Красногоровка, Марьинка и район Докучаевска, где ВС ДНР активно применяли минометы и снайперов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа пресс-служба Донецкой горадминистрации проинформировала, что в результате ночного обстрела жилых кварталов Петровского района погибли два человека, еще один получил ранения. «В ночь с 9 на 10 августа обстрелу со стороны ВСУ подвергся Петровский район. Прямые попадания зафиксированы по ул. Сафонова — разрушена несущая стена, поврежден забор и остекление, по ул. Петровского (1 дом). Ул. Удачная — повреждены окна, ул. Косарева — повреждены окна, кровля. По имеющимся данным погибло 2 человека, 1 ранен», — говорится в сообщении.