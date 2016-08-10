Махачкала, 10 августа, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Турецкий бизнесмен, руководитель группы компаний Nergis Holding Джавид Чаглар, который, по сообщению ряда СМИ, принимал участие в разрешении конфликта между Москвой и Анкарой, в Дагестане строит текстильную фабрику на 4,5 тыс. рабочих мест. В 2013 году дагестанские власти под этот проект выделили 82 гектара земли в Кумторкалинском районе. Турецкие инвесторы обещали вложить в производство 24 млрд рублей. Однако в настоящий момент проект этот заморожен из-за отказа ВЭБа выделить кредит под проект. Как рассказал ИА REGNUM экономический обозреватель газеты «Новое дело» Андрей Меламедов, банк решил отказать в предоставлении кредита после того, как предприятия попыталось установить на месте устаревшее оборудование.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Вообще желание турецких бизнесменов открыть бизнес в Дагестане было связано с тем, что в самой Турции было принято решение вывести все промышленные предприятия за черту крупных городов с тем, чтобы делать их более привлекательными для туристов. «Судя по всему, турки посчитали, что открывать производство в Дагестане гораздо выгоднее. Во-первых, в случае если проект попадает в категорию приоритетных, государство полностью обеспечивает им инфраструктуру и выделяет землю. Во-вторых, здесь дешевая рабочая сила. Они просто решили перевезти все сюда. Отсюда возникло и старое оборудование. Но это стало причиной отказа в кредитовании. Переговоры о получении кредита вновь шли вплоть до ухудшения отношений с Турцией, но сам проект был заморожен», — сообщил Меламедов.

Сам глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в интервью «Лайф.ру» заявил, что с бизнесменом Джавидом Чагларом он знаком, ведет с ним указанный проект и надеется, что этот проект удастся возобновить после того, как улучшились отношения с Турцией. При этом Абдулатипов сказал, что никакого письма от турецкого лидера при посредничестве Чаглара он в Москву не передавал, как говорится в сообщениях СМИ.

Между тем, газета «Черновик» обращает внимание на личность самого Чаглара и выражает сомнение в прозрачности планов турецких инвесторов в Дагестане. Чаглар — в прошлом видная политическая фигура: экс-министр Турции по делам государственных банков, член парламента Турции, отмечает издание. Nergis Holding в своё время был крупным холдингом, включающим текстильное и электроэнергетическое производства, массмедиа, туризм и банкинг. Но в июне 1999 года один из турецкий банков выделил предприятию кредит в 650 млн долларов. Но вернуть деньги Nergis не смог. В итоге, общая сумма долга составила более $1,1 млрд. В 2001 году был выдан ордер на арест Чаглара, а в 2004-м он обязался вернуть Интербанку $1,4 млрд. Позже в счёт суммы долга у него забрали несколько компаний, в том числе половину доли в крупной электрогенерирующей BIS Enerji. Некоторые предприятия были закрыты за долги. В 2004 году Чаглар был приговорён почти к 4 годам лишения свободы за банковское мошенничество. В 2008-м и вовсе собрался продавать три основные текстильные фабрики, сообщает газета со ссылкой на ресурс Hurriyet daily news.

«Таким образом, выходит, что предприятие, которое пустили с молотка, через четыре года собирается инвестировать в расширение сети почти 50 млрд рублей. Немудрено, что ВЭБ отказал в кредитовании», — сообщает «Черновик».

Напомним, 9 августа ряд российских СМИ сообщили о том, что в налаживании отношений между Россией и Турцией через руководителя Генштаба Турции принял участие турецкий бизнесмен Джавид Чаглар, который имеет связи с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Последний, в свою очередь, якобы имел выход на помощника президента страны Владимира Путина Юрия Ушакова, через которого было передано главе государства пожелание турецкого президента наладить ухудшившиеся отношения между двумя странами.