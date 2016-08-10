Лилль, Франция, 10 августа, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Французский суд решает, могут ли власти Франции закрыть десятки ресторанов и магазинов в импровизированном лагере мигрантов в северном портовом городе Кале, передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Местные

Гуманитарные организации расценивают эти заведения в качестве жизненных артерий.

Дело рассматривалось сегодня в Лилле, а решение ожидается 12 августа, говорит эксперт по вопросам мигрантов, Камиле Сикс.

Ассоциации мигрантов считают, что 72 магазина и ресторана жизненно необходимы, т.к. поддерживаемые государством организации и гуманитарные группы не обеспечивают достаточного количества продовольствия. В лагере проживают до 7 тысяч человек.