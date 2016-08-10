Орехово-Зуево, Московская область, 10 августа, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое ранены и обожжены при взрыве газового баллона в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Московской области.

Баллоны с газом

Взрыв баллона произошел возле дома на улице Ленина в ходе сварочных работ. Сварщик погиб на месте, двое его помощников получили травмы и ожоги и были госпитализированы.

Здание, возле которого прогремел взрыв, не повреждено. Дом является нежилым, в нем располагаются коммерческие учреждения.

В данный момент на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.