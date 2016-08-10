Москва, 10 августа, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал готовящиеся террористические акты в Крыму. Об этом глава государства говорил сегодня, 10 августа, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Иван Шилов ИА REGNUM «Бди!»

«Очень тревожная информация, действительно, наши спецслужбы предотвратили проникновение на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группы Министерства обороны Украины», — сказал российский лидер.

Напомним, ранее сегодня ФСБ России сообщила, что в городе Армянск на севере Крыма была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинского Минобороны. Также была предотвращена попытка прорыва других украинских ДРГ на российскую территорию. Кроме того, ликвидирована украинская агентурная сеть в Крыму, готовившая террористические акты в преддверии парламентских и местных выборов.

При задержании украинских боевиков погиб один сотрудник ФСБ. Также погиб один российский военнослужащий во время артобстрела с украинской стороны, который прикрывал прорыв украинских ДРГ.

«Думаю, для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способы решения проблем путём переговоров, а переходят к террору. Это очень тревожная вещь», — подчеркнул президент Путин.