Санкт-Петербург, 10 августа, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Пилотный проект по созданию отделений «неотложной помощи» стартовал в Тихвинском и Гатчинском районах Ленобласти. До конца 2016 года такие отделения появятся еще в четырех районах 47-го региона. Об этом сегодня, 10 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

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Наличие таких отделений позволяет, не теряя драгоценного времени, получить медицинскую помощь. «Задача отделений — оказание экстренной помощи как по личным обращениям граждан, так и пациентам, поступившим «по скорой». В отделениях круглосуточно будут ждать и помогать тем, кому «плохо», без очередей и записи», — пояснили в комздраве региона.

Поступающих в отделения «неотложки» пациентов, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в областном комздраве, будут делить на три потока, в зависимости от тяжести заболевания — в красный, желтый и зеленый коридоры. В красном потоке операционная и блок реанимации, в желтом — палаты неотложной помощи, в зеленом — смотровые палаты, где после оказания помощи отпускают домой. Отделения оснащены круглосуточной лабораторией, рентгеновским кабинетом, компьютерной томографией.

Два первых отделения уже работают при Гатчинской и Тихвинской межрайонных больницах. Как сообщили в пресс-службе комздрава Ленобласти, за пять месяцев работы Тихвинского отделения поток обратившихся за неотложной помощью вырос в два раза. Всего до конца года проект будет реализован в шести районах.

В комитете отметили, что в августе завершится реконструкция помещений для нового отделения неотложной помощи в Киришской межрайонной больнице, чуть позже — в Выборгском районе. До конца 2016 года такие отделения появятся также в Бокситогорском и Всеволожском районах области. Финансирование создания, оснащения и деятельности отделений осуществляется из бюджета Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Ленобласти на здравоохранение составляет порядка 16 млрд рублей. Бюджет комитета по здравоохранению в 2016 году превысил полмиллиарда рублей. Кроме того, в 2016 году объем финансирования территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи в Ленобласти составляет 20,8 млрд рублей, включая 5,5 млрд рублей средств областного бюджета.